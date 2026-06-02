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Universal: "Bettgeflüster" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
02.06.2026 Karsten Serck
Universal veröffentlicht "Bettgeflüster" (Pillow Talk) auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Michael Gordon aus dem Jahr 1959 mit Rock Hudson und Doris Day erscheint am 30.07.2026 auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, Featurettes und Trailer geplant.
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