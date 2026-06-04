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Telekom zeigt alle Fußball-WM 2026-Spiele in Ultra HD

Die Deutsche Telekom zeigt die Fußball-WM 2026 live in Ultra HD bei MagentaTV. Während ARD und ZDF ausgewählte WM-Spiele über eine Sublizenz weiterhin nur in 720p sowie 1080p via DVB-T2 HD zeigen, überträgt die Telekom alle 104 WM-Spiele live in Ultra HD.

Die 4K-Streams können in jedem MagentaTV-Tarif genutzt werden. Neben MagentaTV One, MagentaTV Stick und Apple TV 4K unterstützen auch die meisten MagentaTV-Apps für Android TV, LG und Samsung-Fernseher das Streaming von 4K-Inhalten inklusive HDR. Für HD-Streams werden mindestens 16 MBit/s und für die 4K-Streams mindestens 50 MBit/s empfohlen. Über das Internet kann das MagentaTV-Angebot auch im EU-Ausland genutzt werden.

Für die WM-Berichterstattung nutzt die Telekom drei Kanäle. Neben dem Hauptprogramm FUSSBALL.TV 1 wird FUSSBALL.TV 2 als Taktik-Feed mit neuartig aufbereiteten Daten und für die Parallelspiele am 3. Gruppenspieltag genutzt und FUSSBALL.TV 3 soll als „Überraschungs-Kanal“ mit wechselnden Gästen und für die Konferenzen am 3. Gruppenspieltag dienen.