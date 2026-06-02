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Universal: "Eine Wahnsinnsfamilie" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht "Eine Wahnsinnsfamilie" (Parenthood) auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Ron Howard aus dem Jahr 1989 mit Steve Martin, Rick Moranis, Keanu Reeves und Dianne Wiest erscheint am 06.08.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Ultra HD Blu-ray.