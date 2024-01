News

Warner bringt "Dune" noch einmal ins Kino

Warner bringt "Dune" noch einmal ins Kino. Noch vor dem auf den 29.02.204 verschobenen Kinostart von "Dune: Part Two" soll der erste Teil von Denis Villeneuves Neuverflimung des Science Fiction-Klassikers "Der Wüstenplanet" ab dem 08.02.2024 als "Re-Release" für kurze Zeit im Kino zu sehen sein.

Die Verschiebung des "Dune: Part Two"-Kinostarts steht im Zusammenhang mit dem Streik der US-Schauspielergewerkschaft im letzten Herbst, der auch die übliche Promo-Tournee der Darsteller unmöglich gemacht hätte.

In "Dune: Part Two" werden neben Darstellern wie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem und Dave Bautista, die bereits im ersten Teil dabei waren, u.a. auch Christopher Walken, Lea Seydoux, Florence Pugh, und Austin Butler zu sehen sein. Gedreht wurde "Dune: Part Two" in Budapest, Abu Dhabi, Jordanien und Italien. Der Music Score wurde wieder von Hans Zimmer komponiert.

