Warner bestätigt "The Batman"-Fortsetzung mit Robert Pattinson

Warner hat in den USA offiziell eine Fortsetzung von "The Batman" angekündigt. Neben Regisseur Matt Reeves soll auch wieder Hauptdarsteller Robert Pattinson dabei sein. Details zum Inhalt und ein Starttermin fürs Kino wurden noch nicht bekannt gegeben.

"The Batman" ist mit einem Einspielergebnis von inzwischen rund 754 Millionen USD der bislang erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2022. Neben der Kino-Fortsetzung ist für den Streaming-Dienst HBO Max auch bereits eine "The Penguin" Spin Off-Serie mit Colin Farrell in Planung.

"The Batman" wird am 02.06.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Neben den Standard-Editionen erscheint "The Batman" in beiden Blu-ray-Formaten auch als Steelbook.

"The Batman" ist seit dem 19. April als vorgezogene "Heimkino"-Premiere bei Streaming-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video in Ultra HD erhältlich - bei Apple sogar mit deutschem Dolby Atmos-Sound.

The Batman (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch, Deutsch (Dolby Atmos / Dolby TrueHD)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Auf der Suche nach Vergeltung

The Batman: Entwicklung

Vergeltung und Gerechtigkeit

Catwoman wird geboren

Das Batmobil

Die Verfolgungsjagd

Der Sprung im Wingsuit

Making-of

Legendäre Requisiten und Kostüme

Transformation: Der Pinguin

Nicht verwendete Szenen mit Audio-Kommentar des Regisseurs

The Batman (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

bereits erhältlich:

