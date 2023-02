News

Walter Hills "Dead for a Dollar" jetzt in 4K bei Apple & Amazon und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Dead for a Dollar" Ende Februar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Western von Walter Hill mit Christoph Waltz und Willem Dafoe erscheint am 24.02.2023 auf Blu-ray Disc sowie in zwei Mediabook-Editionen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Bereits jetzt ist der Film als 4K-Version im Apple iTunes Store und bei Amazon Prime Video erhältlich.

Bei Amazon wird das 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook auch in einer Händler-exklusiven Sonderedition mit alternativem Cover angeboten, die bereits ab dem 17.02.2023 erhältlich sein soll.

Alle Blu-ray-Versionen werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Die Mediabooks werden mit einem 24-seitigen Booklet ausgeliefert.

