Vodafone: Neuer Basis-Kabelfernsehtarif wird für Mieter teurer

Vodafone reagiert auf die Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs mit dem neuen Basis-Kabelfernsehtarif "TV Connect Start". Wenn ab dem kommenden Jahr die Kosten für die jahrelang weit verbreitete "Zwangsverkabelung" nicht mehr automatisch über Miet-Nebenkosten in Rechnung gestellt werden können, müssen für den weiteren Empfang des Kabelfernsehens von Mietern neue Verträge abgeschlossen werden.

Der Basis-Fernsehtarif "TV Connect Start" richtet sich ausschließlich an Mieter, die den Fernsehempfang über das Kabelnetz bislang über die Mietnebenkosten zahlen. Mit dem Tarif sollen wie bisher insgesamt 97 Fernsehprogramme, darunter 28 in HDTV sowie regionale und fremdsprachige Sender empfangen werden können. Hinzu kommen mehr als 80 Radiosender.

Die genauen Preise für den Kabelanschluss werden auch zukünftig unterschiedlich ausfallen. Denn um "TV Connect Start" buchen zu können, muss eine sogenannte Kooperationsvereinbarung zwischen Vodafone und dem Vermieter vorliegen, die den Preis für den TV-Empfang über Kabelfernsehen nach dem Wegfall der Umlagefähigkeit festlegt. Und die Konditionen können höchst unterschiedlich ausfallen. Mit der Vereinbarung sollen die Kosten fürs Kabel-TV künftig zwischen 8 und knapp 10 EUR monatlich liegen. Bislang lag der Preis für die meisten Mieter zwischen 7 und 9 EUR. Für viele Kabelnutzer wird es daher voraussichtlich eine Preiserhöhung geben. Über eine Adressabfrage auf dieser Webseite können Mieter den Preis für ihren Kabel-TV-Empfang abrufen. Ohne hinterlegte Kooperationsvereinbarung wird dort nur der teurere Tarif "TV Connect Standard" angezeigt, der 12,99 EUR pro Monat kostet.

Vodafone bietet als Upgrade des Basis-Tarifs auch weiterhin GigaTV mit Internet-Zugang, Kabelfernsehen, Premium-TV und Internet-Streaming an.

Wer sich hingegen vom Kabelfernsehen komplett verabschieden möchte, hat dazu zahlreiche Mögichkeiten. Als Alternative zum Kabelfernsehen standen jahrelang ausschließlich der TV-Empfang via Satellit und DVB-T2 HD zur Verfügung. Zumindest die Öffentlich-Rechtlichen TV-Programme können auf diesem Wege auch kostenlos in HDTV empfangen werden während die meisten deutschen privaten Sender in HD verschlüsselt sind und über Plattformen wie HD+ oder Freenet TV gegen Bezahlung freigeschaltet werden.

TV-Streaming-Anbieter wie Zattoo, Waipu.tv oder MagentaTV von der Deutschen Telekom haben in den letzten Jahr ihr Angebot umfangreich ausgebaut und bieten ebenfalls zu Preisen unter 10 EUR pro Monat den TV-Empfang von HD-Sendern an. Oft ist noch eine integrierte Cloud-Aufnahmefunktion dabei und die Streaming-Angebote lassen sich auch meist mobil und auf mehreren Geräten nutzen.

Vodafone-Kabelnutzer haben noch Zeit, um sich zu entscheiden. Die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs tritt erst am 01.07.2024 in Kraft.

