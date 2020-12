News

Vodafone GiGa TV jetzt auch mit Apple TV 4K

Vodafone bietet sein Live TV-Angebot Giga TV jetzt auch in Kombination mit der Apple TV 4K-Box an. Dabei handelt es sich um die Variante Giga TV Net für den Internetanschluss, die keinen Vodafone-Kabelanschluss voraussetzt.

Neu- und Bestandskunden erhalten im Tarif "Giga TV Net mit Apple TV 4K" eine Apple TV 4K-Box optional als Leihgerät während ihrer GigaTV-Vertragslaufzeit direkt von Vodafone. GigaTV bietet auf Apple TV 4K klassisches Fernsehen mit bis zu 120 TV-Sendern in SD- und HD-Qualität sowie Zugang zu den Inhalten von bis zu 69 Mediatheken. Das Bundle kostet in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit 9,99 Euro und danach 19,99 Euro pro Monat. Für die Bereitstellung fallen einmalig 49,99 Euro an. Mit dabei ist auch die kostenlose Nutzung des Streaming-Diensts Apple TV+ für ein Jahr. Eine zweimonatige Freischaltung von Vodafone Premium ist im Angebot inbegriffen. Das Premium-PayTV-Paket, das für monatlich 9,99 Euro hinzugebucht werden kann, umfasst 21 zusätzliche HD-Sender.

Wer Fernsehen immer und überall nutzen möchte, kann zusätzlich die mobile GigaTV-App auf Smartphone und Tablet ohne Aufpreis zusätzlich nutzen. Vodafone bietet seinen TV-Kunden Apple TV 4K zudem als Multiroom-Lösung an, sodass sich in einem weiteren Zimmer Apple TV 4K nutzen oder ein bestehender GigaTV Cable Vertrag um bis zu zwei weitere Apple TV 4K für maximale Unterhaltung in allen Räumen erweitern lässt. Die monatlichen Kosten für Apple TV 4K im Multiroom-Tarif betragen pro Gerät 10 Euro.

Wer bereits ein Apple TV 4K oder Apple TV-Gerät ab der 3. Generation besitzt, kann Vodafone Giga TV auch als "Giga TV App"-Abo für 9,99 EUR pro Monat über Android und Apple-Geräte inklusive der tvOS-App von "Giga TV" nutzen.

