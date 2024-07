News

Samsung Cashback für neue Neo QLED- und OLED-TVs 2024 nur noch für kurze Zeit

Bildquelle: Samsung

Samsung gab mit dem "Unbox & Discover Event" den Startschuss für das 2024er TV und Soundbar Line-up und präsentiert zum Verkaufsstart eine "Wow-Bonus-Aktion" für alle Aktionsgeräte, die im Zeitraum vom 24. April bis zum 15. Mai 2024 gekauft werden. Bis zu 3.000 Euro Wow-Bonus (Cashback) winken. Wer sich für eines der ausgewählten Modelle der QN9er-Serie entscheidet, erhält zusätzlich zum Wow-Bonus eine Q-Soundbar (HW-Q64GD) von Samsung dazu.

Die Aktion umfasst alle OLED und Neo QLED Flaggschiffmodelle von Samsung, darunter die Neo QLED 8K TVs QN900D und QN800D sowie das OLED-Topmodell S95D in 55 bis 77 Zoll. Beim Kauf eines 8K-Fernsehers kann man sich bis zu 1.200 Euro Cashback sichern und wer den S95D oder weitere Aktionsmodelle wie den S90D in 48 bis 83 Zoll kauft, kann sich auf bis zu 800 Euro Cashback freuen. Auch die Samsung Lifestyle TVs und Sound-Geräte, wie der neue Music Frame, nehmen an der Aktion teil.

Die Aktionsgeräte können bis zum 15. Mai 2024 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern gekauft werden. Um den Wow-Bonus (Cashback) zu erhalten, muss man das erworbene Samsung Gerät bis zum 14. Juli 2024 unter samsung.de/wow-bonus registrieren.

Alle Informationen zur Aktion gibt es hier:

