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Erster "Mutiny"-Trailer zum Jason Statham-Thriller online

Lionsgate hat den ersten Trailer für "Mutiny" veröffentlicht:

Der neue Action-Thriller von Jean-Francois Richet (Plane) mit Jason Statham, der auf einem Frachtschiff einen knallharten Rachefeldzug unternimmt, soll am 27.08.2026 im Vertrieb von Leonine in den deutschen Kinos starten.

Bereits in der zweiten Jahreshälfte erscheint der Jason Statham-Thriller "Shelter" mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

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