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Volumio präsentiert den Primo V3 Streaming-DAC

Mit dem Primo V3 stellt Volumio die dritte Generation seines Streaming-DACs vor. Das neue Modell wurde auf einer vollständig überarbeiteten Hardware-Plattform entwickelt und richtet sich an anspruchsvolle Musikliebhaber, die einen hochwertigen Netzwerkplayer mit integriertem D/A-Wandler suchen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein schnellerer Quad-Core-Prozessor, eine lineare Stromversorgung mit besonders niedrigem Rauschpegel, der aktuelle ESS Sabre ES9039Q2M DAC sowie eine optimierte analoge Ausgangsstufe.

Hochauflösende Wiedergabe und flexible Konfiguration

Der Primo V3 unterstützt über das Netzwerk PCM bis 384 kHz / 32 Bit sowie DSD256. Über den USB-Digitalausgang sind sogar PCM bis 1.536 kHz / 32 Bit und DSD1024 möglich.

Für die Klangabstimmung stehen acht wählbare DAC-Filter sowie ein zuschaltbarer NOS-Modus (Non-Oversampling) zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich die Ausgangspegel der symmetrischen XLR- und unsymmetrischen RCA-Ausgänge in mehreren Stufen an die angeschlossene HiFi-Anlage anpassen.

Streaming mit Volumio OS

Als Betriebssystem kommt das speziell für Musikwiedergabe entwickelte Volumio OS zum Einsatz. Die Steuerung erfolgt über die Volumio-App für Android und iOS, einen Webbrowser oder optional über ein per HDMI angeschlossenes Display.

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Unterstützt werden zahlreiche Streaming-Dienste und Protokolle, darunter TIDAL, Qobuz, Spotify, HIGHRESAUDIO, TuneIn, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon.

Preis und Verfügbarkeit

Der Volumio Primo V3 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 849 Euro. In Deutschland wird der Streaming-DAC über audioNEXT vertrieben und soll in Kürze auch bei autorisierten Fachhändlern verfügbar sein.

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