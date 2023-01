News

Warners neues DC Universe mit "Superman", "Batman", "Supergirl" und "Swamp Thing" + weiteren Filmen & Serien

James Gunn hat heute die ersten neuen Filme und Serien vorgestellt, die unter seiner Leitung der DC Studios bei Warner entstehen sollen. Als erstes Projekt im DC Universe ist die Animations-Serie "Creature Commandos" geplant, für die Gunn selbst die Drehbücher geschrieben hat. Es folgt die Serie "Waller" mit Viola Davis und als ersten Kino-Film plant Gunn "Superman: Legacy", der am 11.07.2025 in den US-Kinos starten soll.

Weiter geht es mit der Detektiv-Serie "Lantern", die sich um ein Geheimnis dreht, welches in den großen Kontext des DC Universe eingebunden werden soll und den Kinofilm "The Authority", der sich um die Superhelden aus der "Wildstorm"-Comic-Reihe dreht, die Ordnung in eine kaputte Welt bringen wollen.

Die TV-Serie "Paradise Lost" dreht sich um "Paradise Island", den Geburtsort von "Wonder Woman" und mit "The Brave and The Bold" folgt ein Batman-Kinofilm, in dem es sich um Batman und seinen Sohn Damian Wayne (Robin) dreht.

Die TV-Serie "Booster Gold" handelt von einem Verlierer-Typen aus der Zukunft, der nach einer Zeitreise zum Superhelden in der Gegenwart wird. Der Kinofilm "Supergirl: Woman of Tomorrow" basiert auf der gleichnamigen Serie und mit "Swamp Thing" ist ein neuer Horror-Film geplant, der etwas abseits des DCU die Herkunftsgeschichte des Sumpf-Monsters erzählen soll.

Bis auf "Superman: Legacy" wurden noch keine genauen Termine für die geplanten Filme und Serien im neuen "DC Universe" genannt. Die meisten Serien dürften in den USA beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein. Außerhalb des "DC Universe" wurde der Kinostart von "The Batman 2" für 2025 angekündigt.

Die neuen DC Universe-Projekte im Überblick:

Kino

Superman: Legacy (11.07.2025)

The Authority

The Brave and the Bold

Supergirl: Woman of Tomorrow

Swamp Thing

TV

Creature Commandos

Waller

Lanterns

Paradise Lost

Booster Gold

