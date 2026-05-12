"Action Hunter" & "Hard to Die" mit Jackie Chan erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
12.05.2026 Karsten Serck
Nameless Media veröffentlicht "Action Hunter" (Fei lung mang jeung) und "Hard to Die" (Jung on zo) auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Jackie Chan Action-Filme erscheinen am 25.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-rays sind mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare geplant.
Im Juni und Juli erscheinen außerdem "Project A" und "Project A 2" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.