Hama TV-Kopfhörer mit 2,4-GHz-Funkübertragung und Bluetooth
Bildquelle: © hama
- Neuer kabelloser TV-Kopfhörer von Hama mit latenzfreier 2,4-GHz-Funkübertragung
- Automatische Verbindung über die mitgelieferte Ladestation (Plug & Play)
- Bluetooth zusätzlich für Smartphone, Tablet und PC nutzbar
- Drei Sound-Modi inklusive Sprachoptimierung für bessere Dialogverständlichkeit
- Bis zu 19 Stunden TV- und Musikgenuss
Wer Filme, Serien oder Nachrichten in individueller Lautstärke genießen möchte, ohne Mitbewohner oder Nachbarn zu stören, findet im neuen kabellosen TV-Kopfhörer von Hama eine komfortable Lösung. Das Modell kombiniert eine verzögerungsfreie 2,4-GHz-Funkverbindung für den Fernseher mit zusätzlicher Bluetooth-Unterstützung für mobile Geräte und richtet sich damit sowohl an klassische TV-Zuschauer als auch an Nutzer, die Musik oder Videos kabellos genießen möchten.
Latenzfreie 2,4-GHz-Funkverbindung für Fernseher
Der Kopfhörer verbindet sich nach dem Anschluss der mitgelieferten Ladestation automatisch per 2,4-GHz-Funk mit dem Fernseher. Dank der latenzfreien Übertragung bleiben Bild und Ton jederzeit synchron – ein Vorteil insbesondere bei Filmen, Serien und Live-Sendungen.
Die Ladestation übernimmt dabei gleich mehrere Aufgaben:
- Signalübertragung zum Kopfhörer
- Akkuladung
- Aufbewahrung des Kopfhörers
Durch das Plug-and-Play-Konzept ist keine aufwendige Einrichtung erforderlich.
Bluetooth für Smartphone, Tablet und PC
Neben dem TV-Betrieb unterstützt der Kopfhörer zusätzlich Bluetooth. Dadurch lässt er sich auch mit Smartphones, Tablets oder Computern koppeln, um Musik, Videos oder andere Audioinhalte kabellos wiederzugeben. Damit eignet sich das Modell nicht nur für den Fernsehabend, sondern ebenso für den mobilen Alltag oder Multimedia-Anwendungen am PC.
Drei Klangmodi für unterschiedliche Inhalte
Direkt an der Hörerschale befindet sich ein Steuerkreuz zur Bedienung von Lautstärke und Klangprofilen. Nutzer können zwischen drei Sound-Modi wählen:
- Voice: Sprachoptimierung für eine bessere Dialogverständlichkeit
- Full: Vollerer Klang für Filme und Musik
- Normal: Ausgewogene Wiedergabe für den Alltag
Der Voice-Modus soll Stimmen hervorheben und störende Hintergrundgeräusche reduzieren, was insbesondere bei Nachrichten oder dialoglastigen Filmen hilfreich sein kann.
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Komfort für lange Fernsehabende
Als geschlossener Over-Ear-Kopfhörer setzt das Modell auf passive Geräuschunterdrückung. Die ohrumschließende Bauweise reduziert Umgebungsgeräusche und unterstützt gleichzeitig eine ungestörte Wiedergabe.
Für hohen Tragekomfort sollen sorgen:
- Gepolstertes, verstellbares Kopfband
- Weiche Over-Ear-Ohrpolster
- Geschlossene Bauweise zur Abschirmung von Außengeräuschen
- Große Bedientasten direkt am Kopfhörer
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale im Überblick
- Kabelloser TV-Kopfhörer mit 2,4-GHz-Funk
- Latenzfreie Audioübertragung zwischen Fernseher und Kopfhörer
- Automatische Verbindung über Plug & Play
- Bluetooth für Smartphone, Tablet und PC
- Voice-, Full- und Normal-Soundmodus
- Passive Geräuschunterdrückung
- Geschlossene Over-Ear-Bauweise
- Gepolstertes, verstellbares Kopfband
- Weiche Ohrpolster für hohen Tragekomfort
- Ladestation zum Laden, Übertragen und Aufbewahren
Fazit
Mit seinem neuen 2,4-GHz-TV-Kopfhörer richtet sich Hama an Nutzer, die Fernsehton in individueller Lautstärke genießen möchten, ohne andere zu stören. Die Kombination aus verzögerungsfreier Funkübertragung, zusätzlicher Bluetooth-Funktion und drei Klangmodi macht den Kopfhörer vielseitig einsetzbar. Komfortmerkmale wie weiche Ohrpolster, einfache Plug-and-Play-Einrichtung und die praktische Ladestation/Halterung runden das Gesamtpaket ab.
Preis und Verfügbarkeit
Der Kopfhörer ist direkt bei hama zum Preis von 99 Euro erhältlich.