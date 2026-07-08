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Hama TV-Kopfhörer mit 2,4-GHz-Funkübertragung und Bluetooth

Bildquelle: © hama

Neuer kabelloser TV-Kopfhörer von Hama mit latenzfreier 2,4-GHz-Funkübertragung

Automatische Verbindung über die mitgelieferte Ladestation (Plug & Play)

Bluetooth zusätzlich für Smartphone, Tablet und PC nutzbar

Drei Sound-Modi inklusive Sprachoptimierung für bessere Dialogverständlichkeit

Bis zu 19 Stunden TV- und Musikgenuss

Wer Filme, Serien oder Nachrichten in individueller Lautstärke genießen möchte, ohne Mitbewohner oder Nachbarn zu stören, findet im neuen kabellosen TV-Kopfhörer von Hama eine komfortable Lösung. Das Modell kombiniert eine verzögerungsfreie 2,4-GHz-Funkverbindung für den Fernseher mit zusätzlicher Bluetooth-Unterstützung für mobile Geräte und richtet sich damit sowohl an klassische TV-Zuschauer als auch an Nutzer, die Musik oder Videos kabellos genießen möchten.

Latenzfreie 2,4-GHz-Funkverbindung für Fernseher

Der Kopfhörer verbindet sich nach dem Anschluss der mitgelieferten Ladestation automatisch per 2,4-GHz-Funk mit dem Fernseher. Dank der latenzfreien Übertragung bleiben Bild und Ton jederzeit synchron – ein Vorteil insbesondere bei Filmen, Serien und Live-Sendungen.

Die Ladestation übernimmt dabei gleich mehrere Aufgaben:

Signalübertragung zum Kopfhörer

Akkuladung

Aufbewahrung des Kopfhörers

Durch das Plug-and-Play-Konzept ist keine aufwendige Einrichtung erforderlich.

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Bluetooth für Smartphone, Tablet und PC

Neben dem TV-Betrieb unterstützt der Kopfhörer zusätzlich Bluetooth. Dadurch lässt er sich auch mit Smartphones, Tablets oder Computern koppeln, um Musik, Videos oder andere Audioinhalte kabellos wiederzugeben. Damit eignet sich das Modell nicht nur für den Fernsehabend, sondern ebenso für den mobilen Alltag oder Multimedia-Anwendungen am PC.

Drei Klangmodi für unterschiedliche Inhalte

Direkt an der Hörerschale befindet sich ein Steuerkreuz zur Bedienung von Lautstärke und Klangprofilen. Nutzer können zwischen drei Sound-Modi wählen:

Voice: Sprachoptimierung für eine bessere Dialogverständlichkeit

Full: Vollerer Klang für Filme und Musik

Normal: Ausgewogene Wiedergabe für den Alltag

Der Voice-Modus soll Stimmen hervorheben und störende Hintergrundgeräusche reduzieren, was insbesondere bei Nachrichten oder dialoglastigen Filmen hilfreich sein kann.

Bildquelle: © hama

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Komfort für lange Fernsehabende

Als geschlossener Over-Ear-Kopfhörer setzt das Modell auf passive Geräuschunterdrückung. Die ohrumschließende Bauweise reduziert Umgebungsgeräusche und unterstützt gleichzeitig eine ungestörte Wiedergabe.

Für hohen Tragekomfort sollen sorgen:

Gepolstertes, verstellbares Kopfband

Weiche Over-Ear-Ohrpolster

Geschlossene Bauweise zur Abschirmung von Außengeräuschen

Große Bedientasten direkt am Kopfhörer

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale im Überblick

Kabelloser TV-Kopfhörer mit 2,4-GHz-Funk

Latenzfreie Audioübertragung zwischen Fernseher und Kopfhörer

Automatische Verbindung über Plug & Play

Bluetooth für Smartphone, Tablet und PC

Voice-, Full- und Normal-Soundmodus

Passive Geräuschunterdrückung

Geschlossene Over-Ear-Bauweise

Gepolstertes, verstellbares Kopfband

Weiche Ohrpolster für hohen Tragekomfort

Ladestation zum Laden, Übertragen und Aufbewahren

Fazit

Mit seinem neuen 2,4-GHz-TV-Kopfhörer richtet sich Hama an Nutzer, die Fernsehton in individueller Lautstärke genießen möchten, ohne andere zu stören. Die Kombination aus verzögerungsfreier Funkübertragung, zusätzlicher Bluetooth-Funktion und drei Klangmodi macht den Kopfhörer vielseitig einsetzbar. Komfortmerkmale wie weiche Ohrpolster, einfache Plug-and-Play-Einrichtung und die praktische Ladestation/Halterung runden das Gesamtpaket ab.

Preis und Verfügbarkeit

Der Kopfhörer ist direkt bei hama zum Preis von 99 Euro erhältlich.