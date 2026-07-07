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LG OLED W6-Serie jetzt erhältlich: 9,9mm Wallpaper-OLED in 77 und 83 Zoll

Bildquelle: LG

Kurz zusammengefasst

LG bringt die neue OLED W6-Serie im Juli nach Deutschland.

Wallpaper-Design mit nur 9,9 mm Bautiefe.

Neue Hyper Radiant Color Tech für höhere Helligkeit, kräftigere Farben und weniger Reflexionen.

Kabellose Signalübertragung per Zero Connect Box der zweiten Generation.

Bis zu 4K mit 165 Hz (VRR) und vier HDMI-Anschlüsse.

Erhältlich als 77- und 83-Zoll-Modell.

LG Electronics erweitert sein Premium-TV-Portfolio um die neue OLED W6-Serie. Die neue Generation der Wallpaper-OLED-TVs kombiniert ein nochmals schlankeres Design mit einer verbesserten Bildtechnologie und der weiterentwickelten Zero Connect Box, die Bild- und Tonsignale kabellos an den Fernseher überträgt.

Hyper Radiant Color Tech soll Bildqualität weiter verbessern

Im Mittelpunkt der neuen Serie steht die Hyper Radiant Color Tech (HRCT). Nach Angaben von LG verbessert die Technologie Schwarzwerte, Farbintensität und Spitzenhelligkeit und reduziert gleichzeitig störende Reflexionen. Dadurch soll das Bild auch in hellen Wohnräumen kontrastreicher und brillanter wirken.

Zusammen mit dem Brightness Booster Ultra erreicht die W6-Serie laut Hersteller eine bis zu 3,9-fach höhere Spitzenhelligkeit gegenüber herkömmlichen OLED-Displays.

Nur 9,9 Millimeter flach

Auch beim Design setzt LG auf maximale Integration in den Wohnraum. Das neue Wallpaper-Panel misst lediglich 9,9 Millimeter in der Tiefe und wird mit einer speziellen Wandhalterung nahezu bündig an der Wand montiert.

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Zero Connect Box jetzt mit vier HDMI-Anschlüssen

Für die Signalübertragung kommt die Zero Connect Box der zweiten Generation zum Einsatz. Sämtliche Zuspieler werden an der externen Box angeschlossen, während Bild- und Tonsignale kabellos an den Fernseher übertragen werden.

Zu den Neuerungen und wichtigsten Highlights zählen:

Bis zu 4K-Auflösung bei 165 Hz (VRR)

Reichweite von bis zu 10 Metern

Vier HDMI-Anschlüsse (statt bisher drei)

Kompakteres und leichteres Gehäuse

Modelle, Preise und Verfügbarkeit

Die LG OLED W6-Serie ist ab Juli 2026 in Deutschland erhältlich.

Folgende Modelle stehen zum Marktstart bereit:

LG OLED77W69LA (77 Zoll) – UVP: 6.499 Euro

LG OLED83W69LA (83 Zoll) – UVP: 8.999 Euro