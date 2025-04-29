News
Sony veröffentlicht "Until Dawn" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
29.04.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Until Dawn" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der auf dem gleichnamigen Computerspiel basierende Horror-Thriller von David F. Sandberg läuft seit dem 24.04.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im 2. Halbjahr fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
