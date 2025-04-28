News

"Der Herr der sieben Meere" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Der Herr der sieben Meere" (The Sea Hawk) auf Blu-ray Disc. Der Abenteuerfilm-Klassiker von "Casablanca"-Regisseur Michael Curtiz aus dem Jahr 1940 mit Errol Flynn erscheint am 24.07.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes, eine Bildergalerie und Trailer geplant.

