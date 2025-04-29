News

"The Accountant 2" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Warner veröffentlicht "The Accountant 2" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Fortsetzung des Action-Thrillers mit Ben Affleck und Jon Bernthal läuft seit dem 23.04.2025 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des 2. Halbjahrs fürs Heimkino.

Update: "The Accountant 2" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.