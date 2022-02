News

Universal: "Sing - Die Show Deines Lebens" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Sing - Die Show Deines Lebens" (Sing 2) am 07.04.2022 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

Beide Blu-ray-Varianten werden mit einer deutschen und englischen Dolby Atmos-Tonspur ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. zwei "Mini Movies" sowie zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Der erste "Sing"-Film aus dem Jahr 2016 wurde neben der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray auch als Blu-ray 3D veröffentlicht. Eine Blu-ray 3D-Version von "Sing - Die Show Deines Lebens" ist aber nicht geplant.

Sing - Die Show Deines Lebens (4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Mini-Movie: Nur für Gunters Augen, Tierisch anziehend /

Outtakes/ Die Animatoren/ Zum Mitsingen: Let's Go Crazy, Break Free, A Sky Full Of Stars, Could Have Been Me, I Say A Little Prayer, I Still Haven't Found What I'm Looking For/ Wie man tanzt & mehr: Wie man Zu Sing 2 tanzt, Bühnendesign 101, Schminke, Mikros, Kostüme, Requisiten / Die Original-Stimmen: Matthew McConaughey als Buster Moon, Reese Witherspoon als Rosita, Taron Egerton als Johnny, Tori Kelly als Meena, Nick Kroll als Gunter, Garth Jennings als Miss Crawly/

Aus dem Zeichenraum: Gespräch mit Tori Kelly, Choreografie, Freunde und Familie,

Kostüme von Rodarte, Aufbau einer Szene – Die Busszene, Aufbau Einer Szene – Das Fahrrad, Vom Scratch zur Stimme, Singen/ Zeichenkurs: Buster Moon, Ash, Johnny, Miss Crawly, Clay Calloway

