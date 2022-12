News

Universal: "R.I.P.D. - Rest in Peace Department" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Universal veröffentlicht "R.I.P.D. - Rest in Peace Department" im Januar als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Cop Action-Komödie mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges aus dem Jahr 2013 soll laut Amazon.de ab dem 26.01.2023 als 4K-Steelbook in limitierter Auflage im Handel erhältlich sein.

Die Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt dürfte im Zusammenhang mit dem Sequel "R.I.P.D. 2: Rise of the Damned" stehen, welches in den USA bereits auf Blu-ray Disc veröffentlicht wurde. Ein deutscher VÖ-Termin ist bislang noch nicht bekannt.

bereits erhältlich:

