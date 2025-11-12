News
ULTIMA 40 Surround + Yamaha RX-V6A "5.1-Set" für 1.299,99 EUR beim Black Friday Sale von Lautsprecher Teufel
13.11.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bei Lautsprecher Teufel gibt es weiterhin den "Black Friday Sale", mit Rabatten von bis zu 40 Prozent auf das komplette Portfolio. So gibt es derzeit ein interessantes Bundle bestehend aus ULTIMA 40 Surround + den Yamaha RX-V6A "5.1-Set" für 1.299,99 EUR:
