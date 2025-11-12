News

Neue Content-Partnerschaft zwischen Sky und Sony Pictures Television

Bildquelle: Sky

Sky Deutschland und Sony Pictures Television haben eine umfassende Content-Partnerschaft mit über 100 Titeln in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschlossen. Die Vereinbarung wird für die kommenden Jahre des Film- und Entertainment-Angebot von Sky und dem Streaming-Dienst WOW mit einem breiten Portfolio aus exklusiven Serien und beliebten Klassikern ergänzen. Darunter auch die mit Spannung erwartete Adaption von "Lord of the Flies", die Thrillerserie "Red Eye" sowie die TV- und Streaming-Premiere von "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik".

Kunden von Sky und WOW werden darüber hinaus auch in Zukunft Zugang zu zahlreichen Blockbustern aus dem umfangreichen Sony Pictures Television-Programmkatalog erhalten, wie z.B. "Jumanji: Welcome to the Jungle" oder "Uncharted".

Die Lizenzinhalte sind linear sowie on Demand mit Sky Stream, Sky Q und mit WOW sowie mit Sky X und Sky Show verfügbar. Die Vereinbarung betrifft das Angebot von Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

www.sky.de

