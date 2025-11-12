News

AMIRON 200 von beyerdynamic jetzt verfügbar

Bildquelle: beyerdynamic

Der AMIRON 200 ist ab sofort im Online-Shop von beyerdynamic, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich. Der elegante TWS-Kopfhörer in drei verschiedenen Farben kostet 179,00 Euro (UVP).

Der neue beyerdynamic AMIRON 200 True Wireless-Kopfhörer nimmt sportlich aktive Anwender und passionierte Läufer in den Fokus. Laut Hersteller handelt es sich um eine federleichte Konstruktion mit ergonomischem Ohrbügel-Design, die auch bei längeren und intensiven Trainingseinheiten sicher im Ohr sitzen, ohne dass irgendwelche Druckstellen entstehen. Mit ihrer offenen Bauweise kann man gleichzeitig Musik genießen und die Umgebung weiterhin wahrnehmen. Überzeugen soll er mit einer klanglich dynamischen Auslegung mit satten Bässen. Eine intuitive Touch-Steuerung und die zwei integrierten Mikrofone sollen dabei für einfaches Handling und klare Sprach- und Anrufqualität sorgen. Der AMIRON 200 ist IP54-zertifiziert und die Akkulaufzeit beträgt bis zu 36 Stunden.

Weitere Infos dazu zeitnah in einem ausführlicheren SPECIAL-Artikel, ein Testbericht wird ebenfalls folgen.

