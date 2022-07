News

"Top Gun: Maverick" ist erfolgreichster Paramount-Kinofilm aller Zeiten

"Top Gun: Maverick" hat weltweit inzwischen über 1,2 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt und ist damit der kommerziell erfolgreichste Paramount-Kinofilm aller Zeiten. Bislang war "Transformers: Ära des Untergangs" der erfolgreichste Film in der Paramount-Geschichte.

"Top Gun: Maverick" führt derzeit auch die weltweiten Kino-Jahrescharts 2022 vor "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" an. Im von "Avatar" angeführten "All Time"-Ranking der Kinogeschichte liegt "Top Gun: Maverick" derzeit auf Platz 20.

Mit der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Veröffentlichung von "Top Gun: Maverick" ist ab September/Oktober zu rechnen.

bereits erhältlich:

