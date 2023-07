News

"Roger Waters: The Dark Side Of The Moon Redux" erscheint auf CD & Vinyl LP

Roger Waters veröffentlicht im Oktober "The Dark Side Of The Moon Redux" auf CD und LP. Die Idee zur Neuinterpretation des Pink Floyd-Klassiker-Albums "The Dark Side Of The Moon" entstand während der Aufnahmen von Roger Waters "Lockdown Sessions". Jeder einzelne der zehn Songs wurde neu eingespielt. "The Dark Side Of The Moon Redux" wird neben der einfachen CD und LP auch als "White Vinyl"-Edition bei jpc.de erhältlich sein. Die beiden 140 Gramm-Schallplatten werden in einem Gatefold-Cover präsentiert.

"Roger Waters: The Dark Side Of The Moon Redux" wird ab dem 06.10.2023 im Handel erhältlich sein.

Vorab wurde bereits "Money" in der Redux-Version von Roger Waters veröffentlicht:

bereits erhältlich:

