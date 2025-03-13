"Fargo" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Capelight veröffentlicht "Fargo" auf Ultra HD Blu-ray. Der zunächst nur im Direktvertrieb erhältliche Klassiker der Coen-Brüder mit Frances McDormand, William H. Macy und Steve Buscemi kommt am 03.04.2025 als Ultra HD Blu-ray im Mediabook in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Interviews geplant.
Update: "Fargo" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Fargo - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fargo - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Fargo (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 1,85:1 (Dolby Vision, HDR10)
Ton: Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0, Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch, Englisch
Extras:
Audiokommentar von Kameramann Roger A. Deakins - Minnesota ist nett zu jedem - Die Macher über Fargo - Hinter den Kulissen - Die Coen-Brüder und Frances McDormand im Gespräch mit Charlie Rose - Ausschnitte aus Interviews mit Ethan Coen, Joel Coen, Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare - Originalkinotrailer - Originaltrailer - Deutscher Kinotrailer - TV-Spot
24-seitiges Booklet mit einem Text von Kathrin Horster
