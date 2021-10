News

"Aus der Mitte entspringt ein Fluss" mit Dolby Vision & HDR 10+ auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" (A River Runs Through It) auf Ultra HD Blu-ray. Das Robert Redford-Drama aus dem Jahr 1992 erscheint zunächst als Mediabook-Editon mit Unterstützung für die HDR-Formate HDR10, HDR10+ und Dolby Vision. Der deutsche und englische Ton werden in DTS HD MA 5.1 präsentiert.

Das "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" Ultra HD Blu-ray-Mediabook wird inklusive Blu-ray Disc veröffentlicht und soll ab dem 03.12.2021 im Handel erhältlich sein.

Aus der Mitte entspringt ein Fluss (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Extras:

Entfallene Szenen - Interviews mit Kameramann Philippe Rousselot und den Darstellern Tom Skerritt und Brenda Blethyn - Kinotrailer - 24-seitiges Booklet

