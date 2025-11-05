"The Ugly Stepsister" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Capelight veröffentlicht "The Ugly Stepsister" (Den stygge stesøsteren) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der norwegische Horror-Thriller mit einer etwas schaurigeren Variante der klassischen Aschenputtel-Geschichte soll am 05.06.2025 in den deutschen Kinos starten und erscheint am 11.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und norwegischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
Update: Nach dem 4K-Mediabook erscheint "The Ugly Stepsister" am 11.12.2025 noch einmal als günstigere Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung:
- The Ugly Stepsister - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Ugly Stepsister - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
The Ugly Stepsister [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,66:1
Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Norwegisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial:
24-seitiges Booklet mit einem Text von Victoria Lang
Kinotrailer
