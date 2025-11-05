News

"The Ugly Stepsister" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Capelight veröffentlicht "The Ugly Stepsister" (Den stygge stesøsteren) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der norwegische Horror-Thriller mit einer etwas schaurigeren Variante der klassischen Aschenputtel-Geschichte soll am 05.06.2025 in den deutschen Kinos starten und erscheint am 11.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und norwegischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Update: Nach dem 4K-Mediabook erscheint "The Ugly Stepsister" am 11.12.2025 noch einmal als günstigere Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung:

The Ugly Stepsister [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 1,66:1

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Norwegisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

24-seitiges Booklet mit einem Text von Victoria Lang

Kinotrailer

