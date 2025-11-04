News
"Summer Wars" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
05.11.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Summer Wars" (Samâ wôzu) im Januar auf Ultra HD Blu-ray. Das Anime-Abenteuer von Mamoru Hosoda aus dem Jahr 2009 erscheint am 22.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und japanischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. Interviews, Featurettes und Trailer geplant.
