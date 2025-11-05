News

"The Astronaut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "The Astronaut" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller mit Kate Mara und Laurence Fishburne über eine Astronautin, die nach ihrer Rückkehr aus dem All ungewöhnliche Veränderungen beobachtet, erscheint am 15.01.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10 und ist mit englischem und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.