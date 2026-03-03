News

Renny Harlins "The Strangers - Chapter 3" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Strangers - Chapter 3" auf Blu-ray Disc. Der letzte Teil des Reboots der "The Strangers"-Reihe von Action-Veteran Renny Harlin wird ab dem 15.05.2026 im Handel erhältlich sein. Der deutsche und englische Ton wird mit DTS HD MA 5.1-Ton präsentiert.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.