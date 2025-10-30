News

Renny Harlins "The Strangers - Chapter 2" im Dezember auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Strangers - Chapter 2" im Dezember auf Blu-ray Disc. Der zweite Teil des Reboots der "The Strangers"-Reihe von Action-Veteran Renny Harlin wird ab dem 05.12.2025 im Handel erhältlich sein. Der deutsche und englische Ton wird mit DTS HD MA 5.1-Ton präsentiert. Als Bonus-Material ist das "The Heart of a Killer: Making the Strangers: Chapter 2"-Featurette geplant.

bereits erhältlich:

