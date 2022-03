News

"The Scorpion King" als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook und "5 Movie Collection" auf Blu-ray Disc

HanseSound veröffentlicht "The Scorpion King" als Mediabook auf Ultra HD Blu-ray. Die limitierte Sonderedition wird mit drei verschiedenen Cover-Varianten angeboten und kommt am 25.03.2022 inklusive 24 Seiten-Booklet in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray dürfte technisch mit der bereits von Universal veröffentlichten Version identisch sein.

Darüber hinaus erscheint von Universal am 05.05.2022 auch noch eine "The Scorpion King 5 Movie Collection" mit allen Filmen der Action-Reihe auf Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

