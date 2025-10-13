News

Neuer "The Running Man"-Trailer online

Paramount hat einen neuen Trailer für "The Running Man" veröffentlicht:

Das Remake des Arnold Schwarzenegger-Klassikers von Edgar Wright mit Glen Powell und Josh Brolin soll am 06.11.2025 in den deutschen Kinos starten. Die Neuverfilmung soll sich stärker als die 1988er-Version an der Romanvorlage von Stephen King orientieren, die 1982 unter dem Pseudonym "Richard Bachman" veröffentlicht wurde.

Offizielle Synopsis:

In einer nahen Zukunft, ist The Running Man die meistgesehene Show im Fernsehen. Ein tödlicher Wettbewerb, in dem die Mitspieler, die man Runner nennt, 30 Tage lang überleben müssen, während sie von Profikillern gejagt werden. Dabei wird jede ihrer Bewegungen einem blutrünstigen Publikum live übertragen. Jeder Tag, den sie durchhalten, wird mit mehr Geld belohnt. Ben Richards (Glen Powell) stammt aus der Arbeiterklasse und versucht verzweifelt, seine kranke Tochter zu retten. Daher lässt er sich von Dan Killian (Josh Brolin), dem charmanten, aber rücksichtslosen Produzenten der Show, als letzte Hoffnung überreden, bei dem Spiel mitzumachen. Bens Trotz, Instinkte und Mut machen ihn bald unerwartet zum Fan-Favoriten – und zu einer Bedrohung für das gesamte System. Während die Einschaltquoten durch die Decke gehen, steigt auch die Gefahr und Ben muss nicht nur die Jäger überlisten, sondern auch eine ganze Nation, die süchtig danach ist, ihn scheitern zu sehen.

