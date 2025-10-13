Agenten-Thriller "Reflection in a Dead Diamond" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
Plaion Pictures veröffentlicht "Reflection in a Dead Diamond" auf Blu-ray Disc. Der als "überbordende Hommage an die europäischen Agentenfilme und James-Bond-Klone der 1960er und 70er Jahre" beschriebene Thriller mit Fabio Testi läuft seit dem 09.10.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 29.01.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook.
Die Blu-ray Disc wird mit DTS HD MA 5.1-Ton in Französisch, Deutsch, Englisch und Italienisch ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Trailer, eine Bildergalerie und ein Booklet geplant.
Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
