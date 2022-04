News

"The Rolling Stones: Licked Live In NYC" erscheint auf Blu-ray Disc & DVD

Die Rollings Stones veröffentlichen im Juni "Licked Live In NYC" auf Blu-ray Disc, DVD, CD und LP. Das Live-Konzert aus dem New Yorker Madison Square Guarden vom Januar 2003 erscheint als "SD on Blu-ray" im 4:3-Format mit PCM Stereo und DTS HD MA 5.1-Ton.

Die Blu-ray Disc und DVD-Sets enthalten das Konzert zusätzlich auch auf 2 CDs. Als Bonus ist bei der Blu-ray Disc noch eine Dokumentation dabei, die nicht auf der DVD enthalten ist.

Die Doppel-CD erscheint auch einzeln. Außerdem wird das Konzert auch als 3 LP-Set veröffentlicht und wird auch als limitierte Sonderedition in weissem und blauem Vinyl angeboten.

"The Rolling Stones: Licked Live In NYC" soll ab dem 10.06.2022 im Handel erhältlich sein.

Tracklist

Intro

Street Fighting Man

Start Me Up

If You Can't Rock Me

Don't Stop

Monkey Man

Angie

Let It Bleed

Midnight Rambler

Tumbling Dice

Thru And Thru

Happy

Gimme Shelter

You Got Me Rocking

Can't You Hear Me Knocking

Honky Tonk Women (with Sheryl Crow)

(I Can’t Get No) Satisfaction

It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

When The Whip Comes Down

Brown Sugar

Sympathy For The Devil

Jumpin' Jack Flash

Bonus

Anzeige

Tip Of The Tongue Documentary

Tip Of The Tongue Boston Backstage

Live In Amsterdam

Star Star

I Just Want To Make Love To You

Street Fighting Man

Rehearsals

Well Well

Extreme Western Grip

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.