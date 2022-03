News

"The Police: Around The World" erscheint auf Blu-ray Disc

"The Police" veröffentlichen im Mai das Blu-ray Disc und CD-Set "Around The World". Der Tournee-Film aus den Jahren 1979 und 1980 erscheint als "Restored & Expanded"-Edition. Neben den restaurierten Live-Aufnahmen sind auch vier Songs in voller Länge dabei. Diese sind zusätzlich auch noch auf der CD zu finden.

"The Police: Around The World" soll ab dem 20.05.2022 im Handel erhältlich sein und erscheint alternativ auch noch als CD/DVD und LP/DVD-Set.

