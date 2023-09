News

"The Nun 2" als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook vorbestellbar

Warner veröffentlicht "The Nun 2" im Winter auf auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Fortsetzung des Spin Offs der "Conjuring"-Reihe mit Taissa Farmiga läuft seit dem 21.09.2023 in den deutschen Kinos und erscheint auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Laut ersten Händler-Informationen ist mit der Heimkino-Veröffentlichung am 07.12.2023 zu rechnen.

bereits erhältlich:

