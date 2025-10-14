News

"The Long Walk - Todesmarsch" im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Long Walk - Todesmarsch" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Verfilmung des Stephen King-Thrillers erscheint am 24.12.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Bonus-Material scheint bislang nicht geplant zu sein.

