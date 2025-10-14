News

"Caligula - The Ultimate Cut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Tiberius Film veröffentlicht "Caligula - Aufstieg und Fall eines Tyrannen" auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Tinto Brass-Film aus dem Jahr 1979 mit Malcolm McDowell, Peter O'Toole, und Helen Mirren erscheint am 06.02.2025 als 4K-Mediabook inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton im neuen 178 Minuten "Ultimate Cut" mit teilweise noch nie gezeigtem Filmmaterial. Als Bonus-Material sind u.a. Audiokommentare und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Update: Am 04.12.2025 erscheint "Caligula" noch einmal als "Multibox im Schuber" auf Ultra HD Blu-ray.

Caligula - The Ultimate Cut - Mediabook (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,00:1 (2160p/24 4K), 2,00:1 (1080p/24 HD), 1,85:1 (1080p/24 HD)

Sprache /Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

Die Welt des Caligula - Ein Videofeaturette mit Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger (exklusiv)

Audiokommentar mit Caligula-Experte Alexander Tuschinski (exklusiv)

Audiokommentar mit den Filmjournalisten Christoph N. Kellerbach und Kevin Zindler (exklusiv)

Deutscher Kinotrailer von Caligula (Original VHS Version und HD Nachschnitt)

Deutscher Kinotrailer von Tinto Brass

Salon Kittyin HD

Behind the Scenes - Hinter den Kulissen der Produktion (ca. 80 Min)

North American Bonus Footage - Geschnittene und alternative Szenen der US-Version (ca. 31 Min)

US-Kinotrailer (1:45 Min)

US-Teaser Trailer (1:07 Min)

US R-Rated Trailer (1:00 Min)

Hunderte von Behind the Scenes Fotos der Produktion in 16 Bildergalerien

The Making of Caligula Dokumentation (62 Min) & Featurette (10 Min)

John Steiner: Mein Urlaub in Rom - Featurette (24 Min)

Caligulas Pet PET - Im Gespräch mit Lori Wagner - Featurette (26 Min)

Tinto Brass: Die Orgie der Macht - Featurette (35 Min)

BD-ROM Features mit Penthouse-Artikeln - Original-Drehbuch - Pressemitteilungen - Biographien u.v.m.

