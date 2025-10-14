"Caligula - The Ultimate Cut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Tiberius Film veröffentlicht "Caligula - Aufstieg und Fall eines Tyrannen" auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Tinto Brass-Film aus dem Jahr 1979 mit Malcolm McDowell, Peter O'Toole, und Helen Mirren erscheint am 06.02.2025 als 4K-Mediabook inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton im neuen 178 Minuten "Ultimate Cut" mit teilweise noch nie gezeigtem Filmmaterial. Als Bonus-Material sind u.a. Audiokommentare und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.
Update: Am 04.12.2025 erscheint "Caligula" noch einmal als "Multibox im Schuber" auf Ultra HD Blu-ray.
Caligula - The Ultimate Cut - Mediabook (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 2,00:1 (2160p/24 4K), 2,00:1 (1080p/24 HD), 1,85:1 (1080p/24 HD)
Sprache /Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch
Bonusmaterial:
- Die Welt des Caligula - Ein Videofeaturette mit Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger (exklusiv)
- Audiokommentar mit Caligula-Experte Alexander Tuschinski (exklusiv)
- Audiokommentar mit den Filmjournalisten Christoph N. Kellerbach und Kevin Zindler (exklusiv)
- Deutscher Kinotrailer von Caligula (Original VHS Version und HD Nachschnitt)
- Deutscher Kinotrailer von Tinto Brass
- Salon Kittyin HD
- Behind the Scenes - Hinter den Kulissen der Produktion (ca. 80 Min)
- North American Bonus Footage - Geschnittene und alternative Szenen der US-Version (ca. 31 Min)
- US-Kinotrailer (1:45 Min)
- US-Teaser Trailer (1:07 Min)
- US R-Rated Trailer (1:00 Min)
- Hunderte von Behind the Scenes Fotos der Produktion in 16 Bildergalerien
- The Making of Caligula Dokumentation (62 Min) & Featurette (10 Min)
- John Steiner: Mein Urlaub in Rom - Featurette (24 Min)
- Caligulas Pet PET - Im Gespräch mit Lori Wagner - Featurette (26 Min)
- Tinto Brass: Die Orgie der Macht - Featurette (35 Min)
- BD-ROM Features mit Penthouse-Artikeln - Original-Drehbuch - Pressemitteilungen - Biographien u.v.m.
