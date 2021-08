News

"The Howling - Das Tier" erscheint als Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht nach "Donnie Darko" im September mit "The Howling - Das Tier" bereits im Oktober den nächsten Klassiker auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Film von Joe Dante erscheint am 28.10.2021 erstmals auf Ultra HD Blu-ray.

Die 4K-Edition unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Der deutsche und englische Ton werden im DTS HD MA 5.1-Format präsentiert. Erste Bildeindrücke der Ultra HD Blu-ray vermittelt ein 4K-Trailer auf YouTube.

Die Ultra HD Blu-ray-Erstauflage von "The Howling" erscheint als limitiertes Steelbook. Parallel zum Ultra HD Blu-ray-Steelbook wird auch eine 4K remasterte Blu-ray Disc veröffentlicht. Zum Bonus-Material gehört u.a. ein neues "Rockyrama"-Featurette über Joe Dante.

Zur Restaurierung von "The Howling" hat StudioCanal auch einige Einzelheiten bekannt gegeben:

THE HOWLING – DAS TIER wurde im Jahr 2021 von STUDIOCANAL bei VDM unter der Aufsicht von Joe Dante restauriert. Das Restaurierungsprojekt wurde in 4K mit einer Farbtiefe von 16 Bit durchgeführt, um die Details des Originalnegativs bestmöglich zu erfassen. Der 4K-16-Bit-Scan wurde von dem originalen 35-mm-Negativ erstellt, das Bild des 1,20-Negativs wurde dann auf 1,85 beschnitten, um das Originalformat der Filmprojektion zu erhalten. Die Farbkalibrierung erfolgte auf Grundlage von 35-mm-Positivkopien aus der damaligen Zeit sowie, für den Videoteil, auf Basis vorhandener Referenz-Master. Es wurde im Farbraum P3-D65-ST2084 kalibriert, mit einem 1000-Nits-Bildschirm. Die entstandenen Kino-, HDR- und SDR-Kalibrierungen wurden Joe Dante bei Round About in Burbank vorgelegt, und von ihm persönlich freigegeben. Aus restauratorischer Sicht waren einige hundert Stunden Arbeit notwendig um Bilddefekte, entstanden vor allem durch Staub am Anfang und Ende der Filmrollen und Fixierungsfehler, sowie feine Kratzer zu beheben. Zudem mussten die Visual Effects der letzten beiden Aufnahmen mit FLAME rekonstruiert werden, da diese beinahe vollständig zerstört waren.

STUDIOCANAL ist stolz, THE HOWLING in DCP 4K und einem DOLBY VISION UHD HDR & SDR Video Master in einer brandneuen Prestige 4K Edition zu präsentieren.

Neben der neuen Ultra HD Blu-ray soll die restaurierte Version von "The Howling" auch in ausgewählten Kinos in Deutschland gezeigt werden.

The Howling - Das Tier (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Inside the Career of Joe Dante

Welcome to Werewolfland

Geschnittene Szenen

Outtakes

