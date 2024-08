News

"The Fall Guy" erscheint als Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Steelbook

Universal veröffentlicht "The Fall Guy" auch als Steelbook auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Remake von "Ein Colt für alle Fälle" mit Ryan Gosling und Emily Blunt soll am 02.05.2024 in den deutschen Kinos starten bevor der Film dann im Spätsommer auch fürs Heimkino erscheint.

Das Kino-Remake der Action-Serie mit Lee Majors aus den Achtziger Jahren wurde von "John Wick" und "Bullet Train"-Regisseur David Leitch inszeniert. Am Drehbuch war neben Drew Pearce (Iron Man 3) auch Glen A. Larson beteiligt, der die TV-Serie über den Stuntman Colt Seavers einst konzipiert hatte.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.