"The Exterminator 1 & 2" im Doppelpack auf Blu-ray Disc

NSM Records veröffentlicht "The Exterminator 1 & 2" im Mai auf Blu-ray Disc. Das Doppel-Set mit den beiden Action-Filmen aus den Jahren 1980 und 1984 kommt am 30.05.2024 in den Handel. Die Blu-ray Discs werden mit der Uncut-Fassung sowie deutschem und englischem Original-Ton in DTS HD MA 2.0 ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare und ein Making of dabei.

Zeitgleich erscheint auch ein Doppel-Set mit "Wishmaster 1 & 2" auf Blu-ray Disc.

