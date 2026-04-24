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Dario Argentos "The Card Player" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Plaion Pictures veröffentlicht "The Card Player" auf Ultra HD Blu-ray. Der Dario Argento-Thriller erscheint am 23.07.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem, englischem und italienischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Interviews, Behind the Scenes-Aufnahmen und Promos geplant.

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