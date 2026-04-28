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Samsung startet „Launch Offer 2026“ mit Cashback auf TVs und Audio-Produkte

Bildquelle: Samsung

Zum Marktstart des neuen TV- und Sound-Portfolios legt Samsung eine umfangreiche Cashback-Aktion auf. Im Rahmen der „Launch Offer 2026“ erhalten Käufer ausgewählter Aktionsmodelle vom 27. April bis 17. Mai 2026 bis zu 900 Euro Cashback. Zusätzlich gibt es im Zuge der Aktion „Made for Germany“ bis zu zwölf Monate kostenlosen Streaming-Content.

Erstmals Teil der Aktion ist auch der neue Premium-TV Samsung Micro RGB R95H. Für das 85-Zoll-Modell werden bis zu 900 Euro Rückerstattung gewährt. Samsung positioniert die neue Micro-RGB-Technologie mit individuell angesteuerten roten, grünen und blauen LEDs im Mikrometerbereich als besonders farbstarke und präzise Premium-Lösung. Laut Hersteller deckt das Gerät den BT.2020-Farbraum vollständig ab.

Ebenfalls im Angebot sind ausgewählte Modelle der neuen Mini-LED-Serie rund um den Samsung M80H, Lifestyle-TVs wie The Frame und The Frame Pro sowie der mobile Bildschirm Samsung Movingstyle.

Im Audiobereich umfasst die Aktion unter anderem die neuen Samsung Music Studio 5 und Samsung Music Studio 7 sowie die kompakte Samsung HW-QS95H mit 7.1.2-Kanal-Konfiguration.

Die Aktion läuft im Samsung Online-Shop sowie bei teilnehmenden Fachhändlern. Registrierung für Cashback ist bis zum 28. Juni 2026 möglich.

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