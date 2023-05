News

"The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card" jetzt als einfache Blu-ray Disc mit 5.1 Mix erhältlich

"The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card" ist ab sofort auch einzeln auf Blu-ray Disc mit 5.1 Surround-Mix und Hi Res Audio Stereo-Mix erhältlich.

Bereits im Februar wurde die Blu-ray Disc als Teil der neuen "Deluxe Edition" veröffentlicht. Das Set besteht neben der Blu-ray Disc aus drei CDs mit dem remasterten Original-Album aus dem Jahr 1980 inklusive 42 zusätzlicher Titel, Demos. Außerdem sind zusätzlich noch ein umfangreiches Begleitbuch sowie ein Poster dabei.

bereits erhältlich:

Track Listing "The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card" Blu-ray Disc

5.1 SURROUND SOUND MIX (2019) AND HIGH- RESOLUTION ORIGINAL STEREO MIX BY ALAN PARSONS

1 MAY BE A PRICE TO PAY

2 GAMES PEOPLE PLAY

3 TIME

4 I DON’T WANNA GO HOME

5 THE GOLD BUG

6 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART ONE)

7 SNAKE EYES

8 THE ACE OF SWORDS

9 NOTHING LEFT TO LOSE

10 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART TWO)

VISUAL CONTENT

1 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (ALBUM AD)

2 GAMES PEOPLE PLAY (PROMOTIONAL VIDEO)

3 THE GOLD BUG (PROMOTIONAL VIDEO)

4 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PROMOTIONAL VIDEO)

