Genelec präsentiert Flaggschiff-System und The Ones-Serie auf der High End 2025

Bildquelle: Genelec

Genelec ist dieses Jahr auf der HIGH END in München vertreten und bringt eine Auswahl der aktiven Lautsprechersysteme mit. Darunter auch erstmals eine neue Version des Flaggschiffmodells 8381 in Piano Black. Beim Standlautsprecher handelt es sich laut Genelec um eine Punktschallquelle, die sich perfekt an den Abhörraum anpassen kann. Die Verstärkermodule wurden für die Nutzung in Wohnräumen überarbeitet und neu gestaltet. Ebenfalls mit in München dabei sind die 3-Wege-Koaxial-Punktschallquellen-Modelle 8341 und 8361.

Auf dem Markt ist der 8381 seit 2023 und kam im Rahmen des 45-jährigen Jubiläums von Genelec und will Profi-Studioqualität in Referenzqualität nach Hause bringen. Außergewöhnliche Präzision und Abbildung mit unübertroffener Kontrolle der tiefen Frequenzen, enormen Headroom und sehr hohe Auflösung sollen die Lautsprecher auszeichnen. Dank der GLM-Kalibrierungssoftware von Genelec passt sich das System intelligent an die akustische Umgebung an. Mit der neuen Piano Black-Oberfläche und den gravierten Verstärkermodulen soll sich der 8381 jetzt nochmal deutlich besser in Wohnräume integrieren.

Die Verstärkerleistung liegt bei fast 6kW pro Lautsprecher, der maximale Schalldruckpegel bei 126dB (laut Hersteller der höchste Wert, der jemals mit einem präzisen Punktschallquellen-Akustikdesign erreicht wurde) und der Frequenzgang ist mit 20Hz bis 35kHz angegeben. Herzstück des 8381 mit seinen fünf Wegen ist eine spezielle Mittel-/Hochton-Koaxial-Einheit für hohen Schalldruck bei gleichzeitig minimaler Beugung, die in Kombination mit einer leistungsstarken Genelec-DSP-Engine herausragende Klarheit, Abbildung und Anpassungsfähigkeit bieten möchte. Daran schließen sich vier komplementäre 5-Zoll-Dome-Treiber an, die das Mitteltonsystem für die unteren Mitten bilden. Diese einzigartige Anordnung sorgt in Kombination mit einem nach vorne gerichteten 15-Zoll-Tieftöner in geschlossenem Gehäuse für eine außergewöhnlich stabile Abstrahlcharakteristik, Kontrolle und Kohärenz. Weiterhin kommen zwei seitliche 15-Zoll-Tieftöner zum Einsatz.Dank der adaptiven Technologie kann der 8381 präzise auf den Raum abgestimmt werden und liefert so einen neutraleren, gleichmäßigeren Klang im Raum an der Hörposition, mit einer exakten Abbildung der tiefen Frequenzen, so Genelec. Dieser neutrale Bass-Frequenzgang minimiert akustische Einbrüche und reduziert störende Reflexionen und Resonanzen von Wänden, Decken oder Böden des Raumes.

Bildquelle: Genelec

Auf dem Genelec-Stand (Atrium 4.2, F207) kann man außerdem die Modelle 8341 und 8361 aus der Serie "The Ones" probehören. Die "The Ones"-Familie sind koaxiale 3-Wege-Punktschallquellenlautsprecher und seit kurzem auch in einer Vielzahl von RAL-Farben erhältlich.

„Die HIGH END in München war für uns schon immer eine fantastische Gelegenheit, direkt mit der audiophilen Community in Kontakt zu treten, und wir freuen uns besonders, dass wir dieses Jahr die bahnbrechende Qualität des 8381 präsentieren können“, kommentiert Tomi Hassinen, Home Audio Business Manager bei Genelec. „Darüber hinaus hoffen wir, dass die Besucher der Messe erkennen, wie viel Genelec dem High-End-Markt zu bieten hat: 120 RAL Farboptionen für „The Ones“, die sie noch attraktiver werden lässt, ein breites Angebot an 2-Wege Modellen und passenden Subwoofern der G- und F-Serie, oder unseren Standlautsprecher 6040R.“

Besucher der HIGH END München (15. bis 18. Mai) finden Genelec im Atrium 4.2, F207.

