Teufel und Fender stellen gemeinsame ROCKSTER-Serie vor

Bildquelle: Teufel

Der legendäre Gitarren- und Verstärker-Hersteller Fender Musical Instruments Corporation feiert dieses Jahr nicht nur den 70. Geburtstag der Stratocaster, sondern kündigt zusammen mit Lautsprecher Teufel die gemeinsame ROCKSTER-Serie Fender x Teufel an. Unter dem Motto "Here to be Heard" haben die beiden traditionsreichen Unternehmen - Teufel wurde bereits 1979 in Berlin gegründet und anfänglich Lautsprecher-Bausätze verkauft, mittlerweile ist man weit über die Grenzen von Deutschland bekannt - die jahrzehntelange Erfahrung im Lautsprecherbau und das klassisch amerikanische Design von Fender Gitarren und Verstärkern gebündelt.

Die Fender X Teufel ROCKSTER-Serie umfasst drei Lautsprecher für zuhause und unterwegs. Vom ROCKSTER AIR 2 über den ROCKSTER CROSS bis hin zum ROCKSTER GO 2 werden unterschiedliche Ansprüche und Use cases abgedeckt. Allen gemein sei der kraftvolle Teufel-Sound sowie ein Vintage-Touch durch das verchromte Fender Logo und das beiliegende Fender Plektrum. Der ROCKSTER AIR 2 ist mit einem besonders starken Akku ausgestattet und verspricht stundenlange Wiedergabe bei höchstem Pegel. Der ROCKSTER CROSS, ebenfalls mit starkem Akku versehen, bietet einen Mix aus Portabilität und qualitativ hochwertigem Stereo-Sound. Neben Dynamore von Teufel gibt es einen Original Fender Gitarrengurt als Trageriemen. Der kleinste ROCKSTER GO2 ist nach wie vor IP67 zertifiziert und soll ebenfalls kräftige Bässe und eine breite Bühne realisieren.

Preise:

Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2: 699,99 Euro

Fender x Teufel ROCKSTER CROSS: 349,99 Euro

Fender x Teufel ROCKSTER GO 2: 149,99 Euro

https://teufel.de/fender-x-teufel

