News

"Terminator 2 - Limited Endo Skull Edition" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Terminator 2" am 30.11.2023 noch einmal als "Limited Endo Skull Edition". Das Set enthält neben der Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D und Blu-ray Disc eine Endo Skull-Skulptur aus Metall und Resin. Diese ist 30cm groß, wiegt 3,2kg und wurde von Hand bemalt. Der Skull ist mit einem Magnet an einem Sockel befestigt, in welchem sich eine Einlassung für das Mediabook findet. Die "Terminator 2 - Limited Endo Skull Edition" erscheint am 30.11.2023 im Direktvertrieb über den StudioCanal-Shop.

Bereits ab dem 24.11.2023 ist "Terminator 2" als "Vinyl-Edition" mit Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D und Blu-ray Disc sowie dem Soundtrack des James Cameron-Klassikers als Doppel-LP im Gatefold-Cover mit einem Lenticular-Artwork im Handel erhältlich.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.