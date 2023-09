News

"Tatort Duisburg - 40 Jahre Schimanski - Gesamtedition" erscheint auf Blu-ray Disc

Fernsehjuwelen veröffentlicht die "Tatort Duisburg - 40 Jahre Schimanski - Gesamtedition" auf Blu-ray Disc und DVD. Das Box-Set mit allen Götz George-Auftritten in der Rolle des Ruhrpott-Kommissars erscheint am 07.12.2023 auf Blu-ray Disc. In der Box sind alle Schimanski-"Tatorte" aus den Jahren 1981-1991 auf insgesamt sieben Blu-ray Discs. Die beiden auch fürs Kino produzierten und bereits einzeln auf Blu-ray Disc erhältlichen Filme "Zahn um Zahn" und "Zabou" sind in der Komplett-Edition ebenfalls enthalten.

Tatort Duisburg - 40 Jahre Schimanski - Gesamtedition (Blu-ray Disc)

Bild: 1,33:1 (16:9 Pillarbox) (1080i)

Ton:

Deutsch DTS-HD MA 2.0

Deutsche Audiodeskription DTS-HD MA 2.0 (außer Das Haus im Wald, Der Tausch)

Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

Anzeige



Bonusmaterial:

- Interview mit Götz George

- Booklet von Oliver Bayan

- Trailer / Weitere Highlights

- Schuber / Wendecover

Episoden:

1. Duisburg-Ruhrort, 2. Grenzgänger, 3. Der unsichtbare Gegner, 4. Das Mädchen auf der Treppe, 5. Kuscheltiere, 6. Miriam, 7. Kielwasser, 8. Zweierlei Blut, 9. Rechnung ohne Wirt, 10. Doppelspiel, 11. Das Haus im Wald, 12. Der Tausch, 13. Schwarzes Wochenende, 14. Freunde, 15. Spielverderber, 16. Zahn um Zahn, 17. Gebrochene Blüten, 18. Einzelhaft, 19. Moltke, 20. Der Pott, 21. Blutspur, 22. Katjas Schweigen, 23. Medizinmänner, 24. Zabou, 25. Schimanskis Waffe, 26. Unter Brüdern, 27. Bis zum Hals im Dreck, 28. Kinderlieb, 29. Der Fall Schimanski

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.